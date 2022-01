Nieuwe melding over The Voice binnengekomen bij politie, nog geen aangifte

Er is een nieuwe melding binnengekomen bij de politie over The Voice of Holland. Dat bevestigt een woordvoerder aan deze site. Eerder werd al bekend dat er twee aangiften zijn gedaan tegen Ali B en dat ex-kandidaat Nienke Wijnhoven komende week aangifte zal doen tegen bandleider Jeroen Rietbergen. Over welk persoon de nieuwe melding gaat is niet duidelijk.