Nieuwe ochtendshow Radio538 scoort goede luistercijfers

UpdateDe Radio538-ochtendshow met Frank Dane - de opvolger van Edwin Evers - is momenteel het best beluisterde radioprogramma tussen zes en tien uur 's ochtends. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde luistercijfers. Het gaat om een voorsprong ten opzichte van vergelijkbare ochtendshows.

Uit metingen wordt volgens 538 duidelijk dat het programma met Frank Dane in het genoemde tijdvak een marktaandeel heeft van ruim 20 procent als wordt gekeken naar het gedrag van luisteraars tussen de 20 en 49 jaar. Wekelijks luisteren 1,3 miljoen 20-49 jarigen naar de nieuwe ochtendshow van 538. Dit is een goede score, maar getalsmatig nog altijd minder (min 14 procent) dan het resultaat dat Evers Staat Op in dezelfde periode vorig jaar boekte.

Menno de Boer, radiodirecteur bij 538 liet vanmorgen weten blij te zijn op het behaalde resultaat. ,,We zijn trots dat we met 538 het marktleiderschap in de ochtend hebben vastgehouden en dat met een fonkelnieuwe show. Het neerzetten van een goede ochtendshow is een proces wat tijd nodig heeft, maar de eerste vruchten werpen zich duidelijk af. Frank en zijn team hebben een magische combinatie van scherpte op inhoud, humor en sfeer. We zijn apetrots op deze cijfers, die laten zien dat onze luisteraars de show omarmen.”

Onze mediaexpert Gudo Tienhooven legde onlangs alle ochtendshows langs de meetlat. Volgens hem loopt de nieuwe ochtendshow van 538 verrassend gesmeerd. ,,Maar er valt nog wel een hoop te winnen. Dane slikt veel van zijn natuurlijke sarcasme in, mogelijk om in de geest van zijn populaire voorganger te opereren. Je mist daardoor een duidelijke persoonlijkheid aan het roer”, aldus Tienhooven.

Mattie & Marieke

Volledig scherm Marieke Elsinga en Mattie Valk zijn het duo in de ochtend van Qmusic. © Marco Okhuizen Ook bij Qmusic werden ze met fraaie cijfers wakker, vooral dankzij de ochtendshow van Mattie & Marieke die blijft stijgen in populariteit. ,,Waar het tijdvak 6.00 tot 9.00 vorige meting al een stijging van 30 procent liet zien, is deze meting opnieuw een stijging te zien van 31 procent. Nooit eerder scoorde de ochtendshow in januari/februari zo hoog‘’, jubelt de commerciële zender.



Programmadirecteur Dave Minneboo laat weten: “Opnieuw bevestigen de luistercijfers dat we op de goede weg zitten. De populariteit van zowel de ochtendshow als de middagshow blijft toenemen, met recordcijfers. Met de mooie content en verrassende acties die we voor de komende tijd in petto hebben, houden we dit graag vast.”

Wilfred Genee doet goede zaken bij Radio Veronica. De scores van zijn middagprogramma Veronica Inside zijn dankzij hem in de commerciële doelgroep met maar liefst 24 procent gestegen. Het marktaandeel kwam in januari-februari uit op 6,1 procent in de doelgroep mannen 20 tot 49 jaar, waar dat in dezelfde periode vorig jaar nog 4,9 procent was.