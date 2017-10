Nieuwe prijs 'Kamerling Award' eert aandacht voor depressie

Sharon Stone wordt sexy drugsbarones in zwarte komedie

16:56 Volgens Sørhaug is de actrice in staat zonder enige moeite sterke, sexy vrouwen te spelen en ze zelfs iets extra's te geven. Sharon was recent nog te zien in The Disaster Artist. Binnenkort schittert ze in de miniserie Mosaïc. Die wordt uitgezonden door HBO.