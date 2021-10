Nieuwe rechtszaak tegen R. Kelly begint volgende zomer

Céline Dion moet optredens uitstellen vanwege ernstige en aanhouden­de spierspas­men

19 oktober Céline Dion stelt haar concertreeks in Las Vegas uit vanwege medische redenen. De 53-jarige zangeres kampt met ernstige en aanhoudende spierspasmen waardoor ze niet in staat is om te repeteren voor de meer dan twintig shows die vanaf 5 november gepland staan.