Nieuwe reeks Eus’ Boekenclub start aanstaande zondag

video Sander van de Pavert: Willy komt snel weer een keer langs op LuckyTV

Sander van de Pavert is vereerd en gevleid dat koning Willem-Alexander fan is van LuckyTV. Maar tegelijkertijd is de Haagse programmamaker ook op zijn qui-vive, laat hij donderdag aan het ANP weten. “Het is natuurlijk heel tricky als het onderwerp van je satire er zelf zo hard om kan lachen.”