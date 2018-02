Nieuwe relatie Gordon nu alweer voorbij na 'liegen en bedriegen' partner

Gordon plaatste vanochtend nog een veelzeggende foto waarop hij te zien is met de aankomend arts uit Almere. Daarbij plaatste hij de tekst 'de man waar ik dus al een tijdje heel gelukkig mee ben', 'je bent echt mijn kanjer', 'verliefd' en 'liefde overwint alles'. In zijn laatste post laat Gordon echter weten dat blijkt dat de man een 'dubbelleven leidde en meerdere relaties onderhield met mannen en vrouwen'. ,,Ik ben hevig geschrokken op de reacties op mijn samenzijn. [...] Ook al ben ik door de wol geverfd met alle teleurstellingen op het gebied van liefde, komt deze toch wederom keihard aan. Het moedwillig iemand voorliegen en bedriegen is voor mij een karaktereigenschap die ik nooit zal accepteren naast mij.'' Ook vermeldt Gordon dat er meerdere aangiftes tegen de man zijn ingediend vanwege zijn voyeurisme. ,,Sommige dames hebben aangifte gedaan bij politie omdat ze stiekem zijn gefilmd tijdens seksuele handelingen en de berichten hierover blijven binnenstromen'', aldus de zanger.

Nepnieuws?

De advocaat van de man schrijft echter in een brief aan RTL Boulevard dat zijn cliënt niets weet van aangiftes tegen hem. De advocaat beticht Gordon van het verspreiden van nepnieuws. ,,Naast stalking is er nu dus ook sprake van smaad en laster'', aldus de advocaat. Hij zal het management van Gordon een brief sturen waarin wordt gedreigd met een kort geding als de presentator niet stopt met het plaatsen van berichten over de zaak.



De man zelf is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.