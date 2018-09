Nieuwe Rijdende Rechter met gedoe over spar scoort

Reid deed uitspraak over de kwestie Leo en Anneke Verweij die een huisje bezitten op bungalowpark L'air pur in Baarle-Nassau. Tijdens een winterstorm in januari viel een spar op het huisje. Het echtpaar Verweij vond dat de Vereniging van Eigenaren (VvE) aansprakelijk was en eiste 250 euro schadevergoeding, maar de VvE deed het af als onzin. ,,We kunnen moeilijk alle bomen op het park gaan weghalen'', luidde het standpunt.