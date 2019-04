Nieuwe seizoen Opgelicht?! met Jaap Jongbloed meteen kijkcijferhit

Me­de-oprichter Mojo: Er is wel meer in het leven dan rock-’n-roll

7:40 Leon Ramakers (71) is mede-oprichter van concertorganisator Mojo. In Delft is er een expositie over zijn vijftig jaar oude levenswerk. Wie is die man die de Rolling Stones nog altijd bellen als ze naar Nederland willen komen? Ramakers geeft zelf de antwoorden.