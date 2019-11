Nieuwe serie War of the Worlds lijkt op The Walking Dead zonder zombies

De vernietiging van onze planeet: we zagen het al in talrijke sciencefictionfilms, vaak als een ballet van explosies. Ook de FOX-serie War of the Worlds bevat weer een aanval van vijandige aliens, maar we aanschouwen het ditmaal van een grote afstand en na een minuut is de klus geklaard. Het gros van de mensheid wordt niet verpulverd door kosmische stralen, maar ligt ineens dood op straat. De overlevenden zien zich gedwongen zonder internet en mobiel verkeer op zoek te gaan naar elkaar. En naar een levensdoel.



,,Als vader was ik gefascineerd in de vraag of ik iemand zou neerschieten om mijn eigen kinderen te beschermen. En hoe zo’n wapen dan eigenlijk werkt. Ik heb er nooit een in mijn hand gehad. Jij? De serie ontstond uit dit soort discussies’’, vertelt scenarist Howard Overman (Misfits). ,,Die gesprekken gingen nooit over lasers, of aliens wel bestaan en hoe je iemand in slow motion neergeschoten ziet worden. Totaal niet interessant!’’