Nieuwe single Lorde lijkt ‘gepikt’ van George Michael, maar nabestaanden vinden dat prima

Het nummer Freedom kun je overigens ook kennen van Robbie Williams, die er in 1996 zijn solocarrière mee lanceerde. Toen Lorde haar nieuwe lied aan het maken was, vond ze aanvankelijk dat het net Rock DJ was, zijn hit uit 2000. Daar lijkt het resultaat totaal niet op, maar ze heeft wel een zin geleend. Waar bij Williams ‘can I kick it? Yes you can!’ te horen is, zingt Lorde: ‘Can I kick it? Yes I can.’