Nieuwe spelshow Game of Talents niet opgewassen tegen concurrentie

Het moet het nieuwe kijkcijferkanon van RTL worden: bekende en onbekende Nederlanders nemen het op tegen een bekende en onbekende Vlaming. Wie het beste kan raden welke verborgen en vaak verrassende talenten de kandidaten op het podium uitvoeren, verdient een mooie geldprijs.



Het format van Game of Talents bleek voor televisiekijkend Nederland in ieder geval gisteravond niet interessant genoeg om massaal op het programma af te stemmen. Met 426.0000 kijkers moest de spelshow het doen met een negentiende plek in de top 25 van best bekeken programma’s.



Hoewel het programma, waarin Jandino Asporaat, Tijl Beckand, Julie Van Den Steen en Nora Gharib te zien zijn, primetime werd uitgezonden, haakte een groot deel van de toeschouwers van Ik weet er alles van (680.000 kijkers) af toen Game of Talents van start ging. De talkshow van Humberto Tan wist na de spelshow iets meer kijkers te trekken: 444.000 mensen stemden daarop af.



Andere programma’s die het gisteravond goed deden waren De Slimste Mens (1.299.000), het Zesuurjournaal (928.000), de openingsceremonie van de Olympische Spelen (784.000) en Oranjezomer (685.000). De winnaar van de avond was het Achtuurjournaal. Daar keken 1.682.000 mensen naar.