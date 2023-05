Nieuwe spelshow van Renze Klamer verliest kijkers

In Het Onbekende reist een team van BN’ers door Slovenië om ‘gamemaster’ Renze Klamer te proberen te bereiken. Onder anderen Mischa Blok, Pia Douwes en Freek Bartels zitten in dat team. Er is ook een team van niet-bekende mensen, Team Onbekend, dat hetzelfde doel heeft. Beide teams krijgen tijdens de reis te maken met dilemma’s, plottwists en eliminaties.

Het is voor Klamer de eerste keer dat hij een spelshow presenteert. ,,Het is altijd goed om nieuwe dingen te proberen”, zei hij vorige week in gesprek met deze site. ,,Ik heb altijd gepresenteerd, ben livetelevisie en -radio gewend. Naar dit soort programma’s keek ik wel, maar ik deed er zelf niet aan mee; even gek dus, maar heel spannend en leuk. Het voelt alsof we een film aan het opnemen zijn.”

De spelshow was vrijdag het op acht na best bekeken programma van de dag. Op de eerste plek staat het NOS Journaal van 20.00 uur (bijna 1,7 miljoen). Flikken Maastricht (1,3 miljoen) en 2 voor 12 (1,2 miljoen) scoorden daarna het best.

Volledig scherm Renze Klamer in Het Onbekende © RTL

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: