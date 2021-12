Nieuwe Spider-Man film beleeft spectaculair openingsweekend

De nieuwe film rond Spider-Man is goed van start gegaan. In het eerste weekend dat No Way Home te zien was bracht hij wereldwijd 521,7 miljoen euro op. Dat is de beste score voor een openingsweekend sinds Avengers: Endgame uit 2019, die in de eerste dagen 1 miljard euro opleverde.

De derde film waarin Tom Holland Spider-Man speelt beleefde daarmee het twee na beste eerste weekend voor een film ooit, na Endgame en diens voorgangers Avengers: Infinity War (568 miljoen euro). No Way Home is de zesde film ooit die in het eerste weekend meer dan 500 miljoen euro opleverde. Dat is extra opmerkelijk omdat de titel in de grote filmmarkt China nog niet is uitgekomen.

De ontwikkeling van No Way Home kwam in 2019 aan een zijden draadje te hangen, toen studio’s Disney en Sony in de clinch raakten over de franchise. Sony heeft de rechten op Spider-Man, maar de superheld is onderdeel van het universum van Marvel, dat sinds 2009 van Disney is. Na inmenging van onder meer Tom Holland kwamen de partijen er zakelijk uit en ging Spider-Man: No Way Home toch in productie.

Het succes van No Way Home is een flink hart onder de riem voor de bioscoopwereld, die de resultaten de afgelopen anderhalf jaar zag kelderen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Wel is er in die industrie schrik voor nieuwe bioscoopsluitingen nu de omikronvariant om zich heen grijpt. In Nederland zijn de bioscopen tot 14 januari gesloten.

