Nieuwe talkshow Pauw vanaf 8 november op de buis

Deze site meldde eind augustus dat Pauw een comeback zou maken op de buis met een nieuw programma. Het was toen echter nog onduidelijk met welke frequentie de talkshow te zien zal zijn. Het blijkt nu te gaan om zes afleveringen, die vanaf 8 november wekelijks om 22.20 uur te zien zijn op NPO 1.



In Pauw komt binnen interviewt de presentator mensen op hun eigen terrein. Denk aan een tbs-kliniek, een ziekenhuis of verpleeghuis. Het gaat om diepgaande gesprekken die verder gaan dan de waan van de dag, zo laat omroep BNNVARA weten.



De presentator maakte jarenlang televisie vanuit de studio en vormde onder meer een duo met Paul Witteman. Nu is het tijd voor iets anders, zo vindt hij zelf. ,,Ik heb bijna 15 jaar met veel plezier de dagelijkse talkshow gedaan en alle onderwerpen die het nieuws bepaalden zijn langsgekomen”, stelt Pauw. ,,Maar niet altijd met alle betrokkenen, omdat er altijd mensen zijn die niet aan de talkshowtafel kunnen komen, omdat ze ziek zijn of gevangen zitten of in een verpleeghuis bivakkeren. Daarom wil ik graag ook de mensen spreken over wie het in de talkshow al die jaren ging, zonder dat ze erbij konden zijn.”