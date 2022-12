‘Nieuwe traditie’ Scrooge Live keert volgend jaar weer terug

De livevertolking van het bekende kerstverhaal A Christmas Carol werd zondag voor het derde jaar op rij opgevoerd op NPO 1. Volgens Slagter was het ‘een fantastische derde editie’. ,,Samen met een topcast hebben we opnieuw aandacht gevraagd voor kinderarmoede in Nederland. Ik ben blij om te horen dat Nationaal Fonds Kinderhulp heel veel nieuwe donateurs heeft mogen verwelkomen.”

Ook het Nationaal Fonds Kinderhulp is zeer tevreden over de uitzending. ,,Echt hartverwarmend om te zien dat heel Nederland gisteravond samen de schouders eronder heeft gezet om de kinderen niet in de kou te laten staan! Wij zijn enorm dankbaar dat we dankzij deze prachtige productie en duizenden donateurs heel veel kinderen een warme start van het nieuwe jaar kunnen geven.”

De derde editie van Scrooge Live werd door ruim 1,8 miljoen mensen bekeken. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toen zaten er ruim 1,9 miljoen kijkers voor de buis. Naar de eerste editie keken bijna 1,4 miljoen mensen.

Het kerstverhaal werd dit keer live vanuit Dordrecht gemaakt. Paul Groot speelde de hoofdrol van Ebenezer Scrooge. De cast bestond verder uit onder anderen Tineke Schouten, Angela Groothuizen, André van Duin en Roué Verveer.

