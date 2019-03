Nieuwe truckers op zoek naar de liefde: wil jij op date met Joël, Henk, Jeroen of Marcel?

Ben jij of ken jij een vrijgezel die zou passen bij een van onze kandidaten? Wil je jezelf of iemand anders aanmelden? Geef je hier op! Joël (37) Velp

,,Ik rij nu vijftien jaar op de vrachtwagen, maar ben er nog niet uit wat ik met mijn leven wil. Ooit was ik postbode, dat was het ook niet. Misschien ga ik ooit iets totaal anders doen. Bij de politie werken ofzo.

,,Sinds drie jaar ben ik vrijgezel, ik val niet zo snel voor iemand. Of het is de verkeerde, iemand die al een relatie heeft.

,,Als ik me op mijn gemak voel, ben ik een gangmaker. Je kunt mij er goed bij hebben in een gezelschap. Dat zegt mijn moeder ook altijd: Het is niet erg als jij er bij bent.

,,Ik vind het leuk om mijn nichtjes en neefje te bezoeken. Ik ben een familieman, een kinder- en dierenvriend. Vind het leuk om naar een pretpark of dierentuin te gaan.

,,Thuis heb ik een slang. Een koningspython. Klinkt groot, maar het is een mannetje, hij wordt niet langer dan 1 meter 40. Zijn naam? Klaas.

,,Ik zoek een vrouw met humor en zelfspot. Ik ben 1 meter 81, ze moet niet langer zijn. Maar als ze de ware is en 1,82 lang, dan mag ze echt wel blijven.’’

Henk (47) Boxtel

,,Ik zing soms in de weekends. Ja, ik weet het. Een zingende vrachtwagenchauffeur die Henk heet. Maar mijn achternaam is geen Wijngaard. Ik zing van een foxtrotje tot rock ’n roll en polonaise.

,,Wie is Henk? Een heel leuke vent, een spontane jongen. Geen enorme feestganger - ik zit niet elke week in de kroeg en ga niet naar festivals - maar ik hou van gezelligheid. Een terrasje, een concert van De Toppers.

,,Mijn dochter van 19, Deveney, gaf mij op voor Trucker zoekt Vlam. Vond het echt iets voor mij. Ik vind het schitterend dat zij achter me staat en me het liefdesgeluk gunt. Zij woont al bij me sinds de scheiding, bijna drie jaar geleden. De sterke band die ik met haar heb, zegt wel iets over mij: stoer van buiten, zacht van binnen.

,,Wie ik zoek? Een leuke, spontane vrouw met humor. Slank, want ik weeg met mijn 1,72 meter maar 62 kilo. Uiterlijk is niet zo belangrijk, ik ben zelf ook niet de knapste. Maar ik moet er wel boodschappen mee kunnen doen, als je begrijpt wat ik bedoel.’’

Jeroen (24) Nieuwerkerk aan den IJssel

,,Mijn beste vriend heeft me opgegeven. Ik werd opeens gebeld. Ik was verrast, maar dacht: waarom niet? Na twee jaar als vrijgezel - mijn vorige relatie duurde vijf jaar - wordt het wel weer eens tijd.

,,Mijn vriend zegt dat het een pittig typetje moet zijn, dat tegen mij in durft te gaan. Hij heeft daar wel gelijk in, ik heb een duidelijke mening en kan recht voor zijn raap zijn. Daar moet je tegen kunnen.

,,Ik zoek een lief en zelfstandig meisje, met wie ik leuke dingen kan gaan doen. Lekker op stap in het weekend, een drankje doen, gezellig een hapje eten. Ze hoeft mijn werk niet per se leuk te vinden. Ik heb een voorkeur voor blond, maar belangrijk is het niet. Als ze maar sociaal is, ze moet niet verlegen zijn.

,,En ze moet er van houden om ver weg op vakantie te gaan. De laatste keer was het Amerika, de volgende bestemming moet ik nog uitkiezen.

,,In mijn vrije tijd zoek ik graag mijn vrienden op, al vind ik het ook leuk om lekker naar Netflix te kijken. Hoe ik mijn vlam ga veroveren? Door gewoon mezelf te zijn. Daar ben ik best goed in. En ik vind dat ik ook wel humor heb.’’

Marcel (37) Maurik

,,Ik word niet zo snel verliefd. Ik ben vijf jaar vrijgezel, mijn eerdere relaties duurden meestal niet langer dan anderhalf, twee jaar. Dat zou ik graag eens doorbreken.

,,Wanhopig ben ik niet, ik zag de eerste reeks van het programma en wilde mezelf opgeven. Anderen hadden die gedachte ook, want ik werd online meerdere keren getagd in artikelen over Trucker zoekt Vlam.

,,De vrouw die op mij reageert moet zelfstandig zijn, want ik ben internationaal chauffeur en vijf dagen per week ben ik op de weg. Ik zoek een vrouw met humor die me niet op de huid zit, dat werkt bij mij niet. Ik val op donkere ogen en donker haar, maar kom meestal thuis met een blondine.

,,Ik woon in Maurik 500 meter van de kroeg, maar ben er de afgelopen jaar een keer of zes geweest. Ik hou van rommelen in de tuin en in huis. Met mijn handen werken, dingen repareren. Ik ben niet van het daten, ik hoop dat het zo lukt.’’

