Nieuwe vriend Kim Kardashian neemt brandmerk met haar naam, Ellen DeGeneres verbijsterd

Fans dachten deze week al een ‘Kim’-tattoo te spotten op de uitgelekte foto die Davidson naar Kims ex-vriend Ye West zou hebben gestuurd. De naam staat inderdaad op z’n borst, maar er kwam geen naald aan te pas. ,,Het is geen tattoo, het is een brandmerk’’, aldus Kim, die al smelt als ze erover vertelt. ,,Hij wilde een keer iets anders.’’

Davidson is immers een ‘tattoo-mens’ en dan is een inktversiering voor je nieuwe vriendin heel normaal. Na meer dan drie tatoeages - Kim wilde niet zeggen hoeveel hij er exact heeft - kreeg hij kennelijk een ingeving. Ellen DeGeneres wilde zeker weten of ze Kim goed begreep, maar dat was zo: de comedian heeft een hete ijzeren stempel met Kims naam op zijn lijf laten drukken.

,,Ik denk dat hij zoiets had van: ik wil iets wat ik niet weg kan halen. Ik wil het niet kunnen verwijderen, niet kunnen verbergen, dat het er gewoon is, als een litteken op me’’, zei Kim. ,,Het is zo schattig jongens!’’ DeGeneres hoorde het met verbijstering aan, maar merkte wel op dat het in elk geval sneller is dan uren in de tattoostoel zitten. ,,En je bent inderdaad een brand’’, grapte ze.

Hoe pijnlijk het brandmerken ongetwijfeld ook was, het is niet Kims favoriete ode op Davidsons lijf. Op zijn linkerschouder verwijst hij naar haar ambities als toekomstig jurist. ‘Mijn meisje is een advocaat’, leest de tattoo volgens Kim.

Kim Kardashian vindt het brandmerk erg schattig, Ellen DeGeneres moet nog wennen.

Kim (41) heeft zich niet laten brandmerken of tatoeëren, maar denkt wel dat Pete (28) de ware is. Dat is na deze actie ook wel te hopen voor hem. Eerder nam hij al enkele tatoeages voor zijn ex-vriendin Ariana Grande, die hij de afgelopen jaren liet bedekken. De zangeres deed hetzelfde met de versieringen die ze voor hem nam.

‘In bed met je vrouw’

Het brandmerk is te zien op een foto die Pete naar verluidt aan Ye West heeft gestuurd en die vervolgens naar buiten kwam. Hij stuurde de rapper, van wie Kim sinds kort officieel gescheiden is, een bericht om hem te vragen op te houden met de aanhoudende aanvallen op zijn ex en haar familie. Ye beschuldigt haar er onder meer van hun vier kinderen bij hem weg te houden.

Pete hielp de zaak ongetwijfeld niet door te schrijven dat hij ‘in bed lag met zijn vrouw’. Ye had altijd hoop gehouden dat het nog goed komt met Kim, maar heeft inmiddels wel een relatie met een lookalike van de realityster. De relatie van Kim en Pete is sinds vorige week ‘Instagram official’.

Pete Davidson met zijn brandmerk.

