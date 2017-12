Nieuws en Co eert overleden presentator Joost Karhof

Rense meldde zich vanmorgen al toen de redactie stilstond bij het verlies van de geliefde Karhof . ,,We gaan een compilatie laten horen van al zijn prachtige interviews, momenten op televisie en radio'', vertelt Lara Rense. ,,We gaan bellen met Pim van Galen die hem ooit heeft aangenomen en goed over hem kan vertellen. En aan het einde van de uitzending hebben we een interview met politiek filosoof Bastiaan Rijpkema met wie Joost over het Binnenhof heeft gewandeld.''

Geschokt is gereageerd op de plotselinge dood van Karhof, die op eerste kerstdag gewoon werkte en zich in een kersttrui liet fotograferen naast een kerstboom. De Hagenaar was ook vaste invalkracht bij Nieuwsuur voor Twan Huys en Mariëlle Tweebeeke. ,,Een geweldige collega: sociaal, dienstbaar, betrokken, wars van Hilversumse maniertjes en ijdelheid'', aldus Joost Oranje, hoofdredacteur van Nieuwsuur. Collega Twan Huys: ,,Joost was een lieve, extreem collegiale, toffe gast. Geen wanklank te vertellen. Als iemand net is overleden, hoor je vaak alleen maar mooie woorden. Maar over hem zijn er ook écht alleen maar mooie woorden te zeggen.''

Rense: ,,Een enorme vakman. Heel erg passievol over de Haagse politiek. Het wordt heftig straks in het programma, maar ik ben blij dat we vanmorgen allemaal samen gekomen zijn op de redactie. Dan zie je hoeveel hij heeft betekend voor ons. Dat iedereen die kón komen er was. Dat we samen hebben gehuild, fijn dat we samen aan hem kunnen denken en dit te verwerken. Voor zijn familie, zijn vrouw, moet dit nog veel erger zijn. Het is ongelooflijk.''