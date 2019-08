Nieuwslezer Elin Stil: Mijn date moet wel echt een mooie stem hebben

Waar kennen we jouw stem van?

,,Ik lees het nieuws bij Rob van Someren (Somertijd, red.) op Radio 10. Omdat ik zo jong ben, denken veel mensen dat het allemaal heel vlot is gegaan. Maar het begon al op mijn 14de toen ik snuffelstage liep bij een Groningse omroep. Of wacht, eigenlijk al toen ik 6 was, aan de keukentafel. Ik deed ook een NPO Campus, begon september vorig jaar aan een opleidingstraject bij Talpa en studeer nog Journalistiek in Zwolle.



Heb je dat nog nodig dan?

,,Ik moet daar soms naar docenten luisteren die ooit in een ver verleden bij een regionale omroep werkten. Maar ík werk al bij de landelijke radio, denk ik dan stiekem. Ik houd het maar voor me, anders klinkt het zo betweterig.’’



Word jij al herkend?

,,Ik werk bij broodjeszaak La Place waar heel af en toe mensen vaag mijn stem herkennen. Ze hebben nog wel een voorzetje nodig. Bijvoorbeeld: ‘Ik doe ook werk in Hilversum.’ En dan hoor je: ‘Oh ja! Jij!’’’



Waarom heb jij eigenlijk een geschikte stem?

,,Ik communiceer heel makkelijk en kon altijd al mensen laten lachen met het opzetten van stemmetjes. Toen moest ik nog leren de juiste emotie, rust en speelsheid aan te brengen. Op mijn 15de raakte ik kort mijn stem kwijt door verkeerd gebruik. Ik wilde te gedragen voorlezen, zette dus nog steeds een stemmetje op.’’