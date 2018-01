Nieuwste Dan Brown bestverkochte boek van afgelopen jaar

Als tweede eindigde het onttroonde Judas van Astrid Holleeder, met 118.496 verkochte exemplaren. Op drie volgt Goede dochter van Karin Slaughter, dat 102.555 keer in de Nederlandse vertaling werd aangeschaft.



Judas was in 2016 de bestverkochte titel. Haar Dagboek van een getuige haalde in 2017 de vierde plek en leidt daarmee in de categorie 75.000 tot 100.000 verkochte boeken. Pogingen iets van het leven te maken van Hendrik Groen, het inmiddels met groot succes voor tv bewerkte verhaal over het leven in een seniorencentrum, volgt direct op vijf. Vrij bijzonder is dat een poëzietitel op 79 eindigde: Gedichten van de broer van Roos van tv-presentator Tim Hofman haalde met meer dan 25.000 verkochte exemplaren deze voor gedichten hoge score.