Nieuwsuur winnaar Zilveren Nipkowschijf 2021

Na 20 seizoenen en een imperium van 2 miljard euro: hoe moet het nu verder met de Kardas­hians?

23 juni Van onvoorwaardelijke zussenliefde, heftige familieruzies, extravagante (trouw)feestjes tot ontrouwe partners en niet te vergeten diamanten oorbellen op de bodem van een oceaan. Na 20 seizoenen is Keeping Up with the Kardashians (KUWTK) nu aan z’n einde gekomen. Maar wat brengt de toekomst voor de beroemdste realityfamilie van Hollywood?