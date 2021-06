Nikkie de Jager doet make-up van Måneskin-zanger Damiano en ontdekt hele andere kant van hem

videoYouTube-ster Nikkie de Jager heeft Måneskin-frontman Damiano David (22) gestrikt voor haar nieuwste make-upvideo. Daarin voorziet ze hem niet alleen van een glinsterende smokey eye , maar ontdekt ze tot haar verbazing ook hoe weinig rock ‘n roll de zanger met het stoere imago in zijn privétijd is.

,,Ik probeer de twee dingen te scheiden’’, zegt Damiano als Nikkie vraagt hoe het voelt om na een groot optreden thuis te komen in een stil huis.

De winnaars van het Eurovisie Songfestival werden onlangs nog vergeleken met The Beatles, nadat in Nederland een ware gekte was ontstaan toen de Italiaanse rockers langskwamen bij 3FM en Humberto. ,,Thuis gaan we terug naar ons normale leven’’, vervolgt Damiano. ,,We zijn normale mensen van begin twintig. We willen niet doen alsof we altijd iets te showen hebben. Als ik naar huis ga, breng ik tijd door met mijn katten.’’

Nikkie, die het liedjesfeest in Rotterdam presenteerde en de band van dichtbij zag winnen, vindt het contrast hilarisch. ,,Op het podium zie je eruit alsof je denkt: ik domineer de hele wereld. En thuis zeg je: ik heb mijn katten’’, lacht ze. Gevraagd wat hij het liefst voor kerst wil hebben, ligt het antwoord voor de hand: tijd met zijn katten. Die hebben overigens opmerkelijke namen.

Nikkie geeft Damiano een smokey eye.

De eerste heet bidet, verwijzend naar de bekende lage wasbak voor het achterwerk. Toen het beestje, nota bene bruin van kleur, een kitten was, kwam het vast te zitten in zo’n billenwasbak. De zanger moest zelfs de brandweer bellen. ,,Het was grappig, want je ziet vijf van die grote mannen met zo’n kleine kitten. Een van hen zei: je moet haar bidet noemen.’’

Zijn andere kindje heet Legolas, naar het gelijknamige karakter uit de The Lord of the Rings-films. ,,Want ik keek voor de vijfde keer naar de trilogie en hij lijkt op Legolas.’’

Quote Twee seconden lang was ik het vijfde lid, nu vergeten jullie het maar Nikkie de Jager

Vijfde lid?

Voor de grote onthulling van het resultaat ging Damiano met zijn rug naar zijn bandleden zitten. Nikkie, die bij het viertal stond, voelde zich meteen het vijfde bandlid.

Dat gevoel was snel weg toen Damiano zich omdraaide en bassiste Victoria De Angelis grappend oordeelde dat hij er eigenlijk altijd zo uitziet. ,,Geweldig’’, zei Nikkie met een zuur gezicht. ,,Twee seconden lang was ik het vijfde lid, nu vergeten jullie het maar.’’

Damiano onthulde het resultaat samen met Nikkie.

Italië won met Måneskin afgelopen maand voor het eerst in 31 jaar het Eurovisie Songfestival. Damiano David kwam na het feest onder vuur te liggen, omdat het leek alsof hij voor het oog van de camera’s cocaïne had gesnoven. Hij ontkende dat en stelde dat hij gebroken glas opruimde. De zanger onderging uiteindelijk een drugstest, waarvan de uitslag negatief was. Het succesverhaal van de band begon in 2017 bij de Italiaanse versie van X Factor, dat zag er zo uit.

