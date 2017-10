Nikkie doet aan yoga op de sofa en Melody toch niet zwanger

Melody neemt écht een film op

Actrice Melody Klaver is overladen met felicitaties nadat haar fans per abuis dachten dat ze zwanger was. ,,Het is niet echt he mensen'', was ze genoodzaakt te reageren bij een foto waarop ze naar haar (nep)babybuikje kijkt. Het blijkt allemaal te gaan om opnames van de film Rafaël.

🍼☀️ #shooting #Rafaël #film #Kimmy #youngwildandverymuchpregnant 🎥 Een foto die is geplaatst door Melody Klaver (@melodyklaver) op 5 Oct 2017 om 6:41 PDT

Piepjonge Krezipjes

Jacqueline Govaert dook voor de video van haar nieuwe single Old Records in de videobanden die werden gemaakt in de tijd dat ze met de groep Krezip Nederland veroverde. ,,The good old days, de begindagen van Krezip.. like when we were young'', mijmert de Haarlemse zangeres.

Mijn nieuwe single Old Records, met een heel bijzondere video! The good old days, de begindagen van Krezip.. like when we were young.. #oldrecords Een foto die is geplaatst door Jacqueline Govaert (@jacquelinegovaert) op 5 Oct 2017 om 10:30 PDT

Renate en Winston werken samen

Circus Gerschtanowitz zet binnenkort de televisiewereld op stelten. Volgens Renate, die met manlief Winston te zien is in de spiksplinternieuwe SBS-show, zijn de voorbereidingen in volle gang. De twee kijken elke voorbijganger van het Mediapark als een soort Mr. & Mrs. Smith lachend aan.

De voorbereidingen in de studio zijn in volle gang voor Circus Gerschtanowitz vanaf 28 oktober op de buis. @sbs6nl #zaterdagavond #evenoppasregelen #ditismijnkleedkamer 📸@williamrutten Een foto die is geplaatst door RenateGerschtanowitz (@renategerschtanowitz) op 5 Oct 2017 om 9:58 PDT

Nikkie op de sofa

Nikkie Plessen houdt een 'yoga on my sofa'-sessie. Helemaal zen was de oprichtster van haar eigen modelabel niet, want Nikkie moet gestoord zijn door iemand die haar op een zwarte velours bank vastlegde. ,,Don't hate, meditate'', luidt haar aanhoudende motto.

Don't hate, meditate🙆🏼🤣🤣 #yoga on my #sofa #sweater #pants #NIKKIE #sportswear Een foto die is geplaatst door null (@nikkie_official) op 3 Oct 2017 om 8:56 PDT

Mattie aan de slag

Mattie Valk is op de helft van zijn avontuur. De radio-dj gaat deze week als topsporter aan de slag door het Olympisch trainingsschema te volgen van een schaatser. Vandaag gaat hij eindelijk de schaatsbaan op.

Donderdag schaatsdag!⛸ #Pakaanengaan #MattiegaatvoorGoud Een foto die is geplaatst door Mattie Valk (@mattievalk) op 5 Oct 2017 om 3:05 PDT

Douwes verborgen talent

Douwe Bob kan meer dan zingen, gitaar- en pianospelen. De muzikant kan ook tatoeëren, dus mocht je overwegen om een tattoo te laten zetten, kan dat ook bij hem. Als je het resultaat dat op de foto staat tenminste mooi vindt...

Dit is wat ik zette op @tattoojoris Wie wil nu nog steeds een tattoo van mijn hand? #iadviseyoutoreconsider Een foto die is geplaatst door Douwe Bob (@douwebob) op 5 Oct 2017 om 3:10 PDT

Sexy Imanuelle

Imanuelle Grives weleens in een pikante badpak gezien? De actrice deelt een foto op Instagram waarbij haar voorgevel prominent aanwezig is. ,,Throwback to Cherries, I mean Summer'', grapt de voormalig Wie is de Mol-kandidate.

Throwback to Cherries, I mean Summer... . . . . . . 🍒 Een foto die is geplaatst door Imanuelle Grives (@imanuelleg) op 5 Oct 2017 om 2:24 PDT

Pechdag voor Carolina

Carolina Dijkhuizen heeft wel heel erg veel pech. Haar Range Rover, zo goed als nieuw, is gisteren gestolen. De auto stond op een carpoolplek in Amsterdam. Caro adviseert iedereen om zijn of haar auto daar nooit neer te zetten. ,,Parkeer dus je auto in de nabij gelegen woonwijk of kies een andere plek om je auto te parkeren! Want bij Sloten staat 'ie simpelweg niet veilig!'', aldus de zangeres.

Baby Dré

Baby Dré wordt lekker verzorgd door twee vrouwen waar hij tussenin zit. De meisjes geven hem een fruithapje en daar is het zoontje van André Hazes en Monique Westenberg superblij mee. Gewikkeld in theedoek laat hij zich voeren. ,,Nog eentje dan... heerlijke kinderen hebben we toch hè?'', schrijft mama Monique bij het filmpje.