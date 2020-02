Nikkie gaat voor naturel en Gwen laat iets te veel zien

Tino Martin grapt over affaire met Gerard Joling: ‘Terug bij ex sinds die over is’

20:53 Volkszanger Tino Martin is terug bij zijn ex-vriendin Kimberley Kruiter. Daarmee komt een einde aan het gerucht dat hij een verhouding zou hebben met collega Gerard Joling. ,,Sinds het over is met Gerard ben ik weer terug bij haar’’, grapte de Zij weet het-zanger vanavond in RTL Boulevard.