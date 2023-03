Nikkie gaat voor naveldiep decolleté en Sylvie werkt aan zichzelf

Tom Egbers ontbreekt zondag als presenta­tor van Studio Sport

Tom Egbers gaat zondag niet de uitzending van NOS Sport Eredivisie presenteren. De presentator wil daarmee rust bieden aan de redactie en het programma, vanwege de ontstane commotie na het artikel in de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Gert van ‘t Hof vervangt Egbers. Dat laat de NOS weten aan deze site. De omroep gaat met alle medewerkers die in het artikel voorkomen in gesprek.