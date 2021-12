Nikkie leefde vóór coming-out altijd in angst: ‘Bijna een kale plek op m’n hoofd’

YouTube-sensatie Nikkie de Jager (27) had het liefst veel eerder bekendgemaakt dat ze een transgender persoon is. Dat had haar een hoop stress gescheeld, aangezien ze voorafgaand aan haar coming-out elke dag bang was dat iemand haar zou chanteren, zoals uiteindelijk ook gebeurde. ,,Het was altíjd spanning’’, zei ze vanavond in Linda’s Wintermaand .

De Jager, internationaal bekend als NikkieTutorials, maakte begin vorig jaar bekend dat ze een transgender persoon is. De make-upartiest had de jaren daarvoor al vaker berichten gehad van mensen die dreigden haar ‘geheim’ te onthullen, maar omdat die mensen nooit haar oude naam wisten, dacht ze dat het niet zo’n vaart zou lopen. Totdat een man een mail stuurde waarin hij gedetailleerd haar verleden beschreef, zelfs verwijzend naar haar familie.

De toon was ‘heel agressief’; de man gaf Nikkie een uiterste datum waarop zij het zelf bekend moest maken, voordat hij het zou doen. De man stuurde het verhaal ook naar enkele media, waarvan één roddelblad van plan zou zijn geweest het nieuws te brengen. Nikkie besloot het heft in eigen handen te nemen en nam een video op, inmiddels is ze 38 miljoen views voor dat filmpje en ontelbare liefdevolle reacties rijker.

Had ze dit bij nader inzien niet eerder willen doen, vroeg Linda de Mol. ,,Ja’’, zuchtte ze. ,,Het had me stress gescheeld, mijn god. Ik heb ergens ook kale plekken op mijn hoofd denk ik. Het was gewoon altíjd spanning. Wakker worden en naar je mailbox gaan en denken: zal dit dan die dag zijn dat het erbij zit? Tot die ene dag dat het er echt bij zat.’’

Geen vergelding

Nikkie weet precies wie haar chanteur is, waar hij woont en wat zijn nummer is. Toch besloot ze zijn identiteit nooit bekend te maken. ,,Dan ga ik nu kwaad bestrijden met nog meer kwaad? Dat heeft geen zin’’, zei ze. ,,Voor mij wist ik: als ik hier bovenop kom, en ik kan doorgaan met mijn droom en mijn leven, dan heb ik al gewonnen. (...) Elke keer dat ik op de televisie kom, of ik heb iets gewonnen of bereikt, zal hij balen. Dan heb ik al gewonnen.’’

En gewonnen heeft ze, terwijl ze juist bij het plaatsen van de video juist bang was te moeten ‘solliciteren bij Albert Heijn’. De carrière van Nikkie bereikt hoogtepunt na hoogtepunt, met een presentatieklus bij het Eurovisie Songfestival, een Zilveren Televizier-Ster en onlangs nog een nieuwe video met wereldster Adele.

Het was een moeilijke tijd, maar ze kwam er sterker uit. ,,Als er één ding is wat iedereen moet weten: als je in de kast zit, niemand heeft het gore lef om jou eruit te trekken, niemand’’, gaf ze de kijkers mee. ,,Dat mag alleen jijzelf bepalen. Wanneer, op welke manier, noem maar op.’’

