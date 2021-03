Nikkie trotseert kou in ultrakort jurkje en Sylvie legt de lat lager

Ex van Ama­zon-baas Jeff Bezos hertrouwt met leraar

8 maart MacKenzie Scott, de ex van Amazon-baas en rijkste man ter wereld Jeff Bezos, is hertrouwd met een natuur- en scheikundeleraar. Scott is een van de rijkste vrouwen ter wereld. Op de rijkenlijstjes van tijdschrift Forbes en persbureau Bloomberg staat ze momenteel op plek 22, met een geschat vermogen van rond de 53 miljard dollar.