Nikolai en Chantal uit Married at First Sight: ‘Ons geheim? Aan een huwelijk moet je werken’

Fans van Married At First Sight kunnen zich sinds 5 januari weer laven aan een nieuw seizoen van de populaire RTL 4-show, waarin koppels staan te popelen om met elkaar in de echt te worden verbonden zonder vooraf een glimp van hun kersverse partner te hebben opgevangen. Nikolai Klijnoot uit Alphen aan den Rijn, die via het programma zijn grote liefde Chantal van de Liefvoort vond, weet nog goed hoe hij zich had voorbereid. ,,Door er blanco in te gaan”, aldus Nikolai. ,,Het klikte vanaf het begin meteen tussen ons, we stonden er allebei ook heel nuchter in. We hadden niets te verliezen. Zou het niets worden dan zouden we snel weer thuis zijn.”