Nile Rodgers, Gregory Porter en Earth, Wind & Fire naar North Sea Jazz

Vrijdag 13 juli: The O'Jays, Gary Clark Jr., Marcus Miller, R + R = NOW with Robert Glasper, Terrace Martin, Christian Scott, Taylor McFerrin, Derrick Hodge and Justin Tyson, BADBADNOTGOOD, Ibeyi, Carla Bley ‘TRIOS’, Vijay Iyer Sextet



Zaterdag 14 juli: Nile Rodgers & CHIC, Earth Wind & Fire, Gregory Porter ‘Nat King Cole & Me and Other Songs’ with Metropole Orkest Arranged and Conducted by Vince Mendoza, Pharoah Sanders Quartet, Pat Metheny w/ Antonio Sanchez, Linda Oh & Gwilym Simcock*, Mingus Big Band, Knower



Zondag 15 juli: Khalid, Moses Sumney, Joshua Redman special guest with Billy Hart Quartet, HUDSON - DeJohnette/Scofield/Medeski/Colley, Queen of Sheba’ Symphonic Creation by Angelique Kidjo and Ibrahim Maalouf*, Cécile McLorin Salvant, Mathias Eick Quintet