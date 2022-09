Nirvana wint rechtszaak over baby op albumhoes Nevermind

Nirvana heeft gisteren de rechtszaak over de vier maanden oude naakte baby op de cover van het album Nevermind (1991) gewonnen. In de uitspraak zei de Amerikaanse districtsrechter Fernando Olguin in Los Angeles dat aanklager Spencer Elden te lang wachtte om te beweren dat Nirvana hem seksueel had uitgebuit door zijn foto op de albumhoes te plaatsen.

De inmiddels 30-jarige Elden klaagde de band in augustus 2021 aan. Hij claimde dat de afbeelding kinderporno was en dat hij destijds te jong was om toestemming te geven om naakt op de albumhoes van de plaat te staan. Ook stelde Elden dat hij al zijn hele leven last heeft van het feit dat hij in zijn blootje op de hoes van het album Nevermind staat. Hij eiste daarom een fikse schadevergoeding van de band.

Elden zou volgens de rechter een kans hebben gemaakt als hij pas in de afgelopen tien jaar had ontdekt dat hij de baby op de albumhoes is, maar hij zou het al veel langer hebben geweten. Hij beweerde niettemin in zijn rechtszaak dat hij aan de verjaringstermijn voldeed omdat zijn leed, waaronder emotionele nood, verlies van verdienvermogen en ‘verlies van levensvreugde’ voortduurde tot in de volwassenheid.

‘Onbepaalde tijd’

De rechter verwierp dat argument en zei dat dit Elden in feite zou toestaan ​​om Nirvana voor onbepaalde tijd aan te klagen. ,,Kortom, de eiser beweert niet dat hij binnen tien jaar na het indienen van deze actie op de hoogte was van een overtreding die plaatsvond terwijl hij minderjarig was, of leed dat de basis vormt van de claim”, schrijft Olguin.

Andere beklaagden waren onder meer Nirvana-leden Dave Grohl en Krist Novoselic, Kurt Cobains weduwe Courtney Love, verschillende platenlabels en fotograaf Kirk Weddle.

Volledig scherm Van links naar rechts: Dave Grohl, Kurt Cobain en Krist Novoselic van Nirvana op een archieffoto. © WireImage