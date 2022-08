Noah Cyrus en Jxdn toch niet naar Lowlands

Florence Arman neemt op vrijdag de plek van Lauren Sanderson over als opener van de Lima-tent. De Londense rapper Jeshi treedt op in plaats van DE’WAYNE, de Ierse songwriter Biig Piig neemt over van Jxdn. In de plaats van Noah Cyrus komt Wet Leg naar de Heineken-tent.

Festivaldirecteur Eric van Eerdenburg gaf vorige week tijdens een interview met radiozender BNR al aan dat er wat afzeggingen van met name Amerikaanse artiesten aan zaten te komen. ,,We hebben wat hick-ups links en rechts met Amerikanen die niet willen vliegen”, zei Van Eerdenburg. ,,We krijgen nu toch wat afzeggingen binnen, omdat het voor hen toch wel heel risicovol is om de oversteek te wagen. De kans dat je stil komt te liggen is dan groot.”