Nog een B&B vol liefde-setje: Harry (van Debbie) en Thalia (van Leendert) bevestigen romance

met foto's ‘Verbaasd meisje’ uit bekend plaat­je gaat tien jaar later weer internet over: zo ziet ze er nu uit

Kleine meisjes worden groot, ook als ze in een beroemd internetplaatje eeuwig jong zijn. Mia Talerico, die als ‘verbijsterd meisje’ zo’n tien jaar geleden een meme werd, is inmiddels 14 jaar en deze week begonnen aan highschool in de VS. Een nieuwe foto gaat nu ook het internet over. Zo zien zij én andere memegezichten er nu uit.