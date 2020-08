Nog een zoon voor Kim Kötter en Jaap Reesema

Het wordt een huis vol mannen bij presentatrice Kim Kötter en zanger Jaap Reesema. Het stel is weer in verwachting van een jongetje, vertellen ze op het Youtubekanaal van Kim. Samen heeft het stel al zoontjes Muck en Youp.

In de video is te zien hoe de familie er samen achterkomt wat het geslacht van de baby is. Na de echo, waarbij de verloskundige het nieuws niet aan het stel verklapte maar in een berichtje verstuurde naar een vriendin van Kötter, volgt de ontknoping door middel van het kapot slaan van een piñata. De inhoud daarvan is blauw snoep, gevolgd door het knallen van twee blauwe confettikanonnen.

,,Ik had er al over gedroomd. Ik dacht nog, zal het een meisje zijn... Maar ik weet helemaal niet wat ik met meisjes aan moet. Ik moet gewoon een jongetje”, vertelt het model terwijl ze in extase haar familie opbelt. Muck en Youp houden zich vooral bezig met het verorberen van het blauwe snoep.

Meisje

Haar volgers hadden hun geld ingezet op een meisje. ,,Jullie waren duidelijk: 23.377 mensen stemden voor een meisje, 5.333 voor een jongetje”, schreef Kötter gisteren op Instagram, nadat ze een kleine peiling had gehouden.

Twee weken geleden liet voormalige Miss Universe Nederland weten een derde kind te verwachten, dat niet gepland was. In tegenstelling tot bij Muck en Youp, die zijn verwekt met behulp van IVF, diende deze baby zich spontaan aan. Kötter is uitgerekend op Valentijnsdag.