Nog geen datum geprikt voor vervolg zaak Sussexes tegen tabloids

De hele zaak draait om de publicatie van een brief van Meghan aan haar vader Thomas Markle in 2019. De tabloids werden aangeklaagd omdat zij volgens de hertogin van Sussex haar schrijven tegen de regels in en buiten haar weten om publiceerden. Ook zouden delen van de brief volgens Meghan expres bewerkt zijn.



Harry en Meghan luisterden vanmiddag volgens Britse media vanuit Los Angeles mee met de zaak die via een videoverbinding plaatsvond. In aanloop naar het echte proces vroeg de Mail on Sunday aan de verdediging van Meghan bijvoorbeeld om delen van haar claim te laten vallen. Zo stelden de aangeklaagde onder andere dat Meghan’s beweringen dat de krant ‘oneerlijk’ zou hebben gehandeld en ‘ongepast gedrag vertoonden’ onjuist zijn.



Rechter Mark Warby zei dat hij binnen een week terug zou komen op datgene wat er vrijdag besproken is. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak officieel van start gaat.