Nog zeven extra zedenaanklachten tegen pornoacteur Ron Jeremy

Margriet van der Linden direct door miljoen­grens bij rentree

27 oktober Talkshow M met Margriet van der Linden is gisteravond weer van start gegaan en hield de kijkcijfers van voorganger De Vooravond vast. Er keken bijna 1,1 miljoen mensen naar het programma op NPO 1. M was daarmee de best bekeken talkshow van de avond.