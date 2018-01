Nominaties Zilveren RadioSter bekend

In de categorie beste radiovrouw van het jaar zijn Eva Koreman (BNNVARA, 3FM), Annemieke Schollaardt (AVROTROS, Radio 2) en Fien Vermeulen (Qmusic) genomineerd. Fien is de enige vrouw die ook zicht heeft op de Gouden Radioring, want ze werkt mee aan de ochtendshow van Mattie Valk op Qmusic.

Eva Koreman won vorig jaar de Zilveren RadioSter. Annemieke Schollaart, die de prijs in 2011 won, is dit jaar voor de zevende keer in de race. Voor Fien Vermeulen is het de eerste nominatie. De afgelopen dagen werden de genomineerden voor de Gouden RadioRing voor beste radioprogramma al bekendgemaakt. De vijf genomineerden zijn de programma's: Ekdom in de Ochtend (Radio 2), Kaj (3FM), Mattie, Fien & Igmar (Qmusic), Somertijd (Radio 10) en De Staat Van Stasse (Radio 2).