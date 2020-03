Noorse songfestivalkandidate haakt teleurgesteld af: ‘Mijn droom is verbrijzeld’

Sommige landen hebben al bevestigd dat hun artiest voor 2020 volgend jaar hetzelfde zal zijn, waaronder Nederland, terwijl landen zoals Zweden, Finland en IJsland hebben aangekondigd dat ze net als voorheen nieuwe nationale finales organiseren. Ook Noorwegen organiseert een nieuwe nationale wedstrijd, de Melodi Grand Prix (MGP). Ulrikke kreeg daarin een finaleplaats aangeboden, maar die weigert ze. ,,Mijn droom is verbrijzeld‘’, schrijft Ulrikke op Instagram. ,,Ik begrijp volledig dat Eurovisie 2020 is geannuleerd vanwege het coronavirus. Maar ik hoopte dat Noorwegen net als andere landen zijn artiest zou steunen door mij in 2021 opnieuw naar het festival te sturen. Ik ben erg teleurgesteld over deze beslissing. Ik heb de finaleplaats in MGP geweigerd, omdat ik alleen in de finale wil omdat ik een goed nummer schrijf, en niet omdat ik dit jaar niet naar het songfestival kan gaan.”

Attention

De zangeres zou in Rotterdam het nummer Attention zingen. Ulrikke laat weten dat ‘haar hart is gebroken’ nu ze weet dat ze niet de mogelijkheid krijgt om samen met haar ‘fantastische supporters en familie’ het songfestival te ervaren. Ook schrijft de zangeres dat ze zich wil ‘concentreren op andere opwindende projecten in de toekomst’.



,,Het annuleren van het songfestival dit jaar is natuurlijk erg jammer voor Ulrikke, die dit jaar erg hard gewerkt heeft om de MGP te winnen", zegt Christina Rezk Resar, directeur van NRK, de Noorse nationale omroep. ,,We hebben Ulrikke aangeboden om finalist te zijn in de MGP van komend jaar, maar ik snap dat dit de eer van op het podium staan bij het songfestival niet kan vervangen. Ulrikke is een geweldige artiest en ik weet zeker dat we nog veel van haar gaan horen.”