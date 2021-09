Norovirus treft Indiana Jones: 50 medewerkers naar huis gestuurd

VIDEO Belgen boos over verwijde­ren parodie door Mart Hoogkamer: 'Hij is volledig doorgesla­gen’

11 september NRGY Music, het platenlabel van de Nederlandse zanger Mart Hoogkamer, heeft ervoor gezorgd dat een Belgische parodie van zijn hit Ik Ga Zwemmen offline is gehaald. Het populaire Ik Ga Padellen is momenteel niet meer te zien op YouTube, tot groot ongenoegen van de grappenmakers in kwestie.