NOS-commentator Jeroen Stomphorst per ongeluk vloekend te horen

Stomphorst volgt in Zuid-Korea de sporters op de voet. Hij zag eerder vandaag de olympische droom van Knegt uiteen spatten nadat hij werd gediskwalificeerd op zijn 500 meter. ,,Het was gewoon niet goed. Ik maak bij de start al de verkeerde keuze. En dan die inhaalactie, wat moet ik erover zeggen'', stamelde Nederlands beste shorttracker. ,,Ik baal hier ontzettend van. Ik kom hier natuurlijk niet om er in de eerste ronde uit te liggen, het is gewoon ontzettend klote. Veel meer kan ik er nu niet van maken."



Tijdens de nabeschouwing met oud-shorttracker Niels Kerstholt kwam Stomphorst kort op zijn blunder terug. Hij gaf aan van slag te zijn door Knegts uitschakeling. Lachend: ,,En dat is ook nog wel ergens te horen geweest, geloof ik.''



Dylan Hoogerwerf en Daan Breeuwsma reden een betere race. De Nederlandse vrouwenploeg haalde vandaag verrassend brons.