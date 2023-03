NOS doet in hele organisatie onderzoek naar omgangsvormen en werkcultuur

Ook hoofdredacteur van NOS Nieuws, Giselle van Cann, benadrukt het belang van een onderzoek over de hele breedte van de organisatie. Volgens haar is er geen aanleiding om te denken dat er op de nieuwsredactie eenzelfde groot, structureel probleem bestaat. Maar het onderzoek is nodig ‘om onszelf juist nu scherp te toetsen’. ,,Want ja, natuurlijk gaan er ook bij ons dingen mis. Wij vinden dat het hoort bij een organisatie als de onze om in deze tijd onafhankelijke experts naar werkwijzen en omgangsvormen te laten kijken. En ook naar hoe we als collega’s en leidinggevenden omgaan met meldingen van mensen die een nare ervaring hebben. We willen weten wat we niet weten,” zegt Van Cann. Zij volgde vorig jaar zomer Marcel Gelauff op als hoofdredacteur van NOS Nieuws.