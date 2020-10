NOS-hoofdredacteur laat journalisten voorlopig niet opdraven in ‘sterk opiniërend’ De Vooravond

NOS Nieuws-hoofdredacteur Marcel Gelauff laat inderdaad bewust geen journalisten uit zijn organisatie aanschuiven bij De Vooravond . Dat zegt hij in een reactie op een boze tweet van Fidan Ekiz die het BNNVara-programma presenteert. Maar het waarom zit volgens Gelauff anders in elkaar dan Ekiz in haar schrijven beweert.

‘Onbestaanbaar en onbegrijpelijk hoe Marcel Gelauff journalisten van de NOS al het hele Vooravond-seizoen verbiedt om bij ons aan te schuiven vanwege hem onwelgevallige meningen’, schrijft Fidan Ekiz op Twitter. Zij presenteert samen met Renze Klamer sinds eind augustus het dagelijkse programma dat op de oude plek van De Wereld Draait Door (DWDD) op NPO 1 wordt uitgezonden.

,,Dat is echt onjuist”, laat Gelauff aan deze site weten. ,,Bij elk nieuw tv-programma zeg ik altijd: laten we eerst eens zien hoe het zich ontwikkelt voor we ingaan op een uitnodiging. En het ontwikkelt zich echt tot een opiniërend programma. Daar is op zich niks mis mee; het is een legitieme, journalistieke vorm. Maar dan is het wel de vraag of NOS-mensen, die volstrekt objectief opereren, daarbij passen.”

Al voor de eerste aflevering van De Vooravond lieten de presentatoren in een interview met deze website weten hoe de rolverdeling zou zijn. Klamer zou vooral de regie pakken en het draaiboek in de gaten houden. En Ekiz: ,,Die vrijere rol, iets meer de opiniemaker zijn; daarin zit mijn kracht. Ik moet me beslist niet bezighouden met de administratie.”

Quote Ik vind het wel ver gaan om dat zo in een tweet de wereld in te slingeren Marcel Gelauff, NOS Nieuws

,,Moet je als NOS in een sterk opiniërend programma zitten?” vraagt Gelauff zich hardop af. ,,Op dit moment zeg ik ‘nee’. Misschien wordt dat in de toekomst nog anders.” De hoofdredacteur noemt nog enkele andere redenen op. ,,Wij wijzen heel frequent dergelijke verzoeken af. Met ons volume willen we ook zeer selectief omgaan met in welk programma we willen en kunnen zitten. Maar dat heeft beslist niets te maken met dat de meningen daar mij onwelgevallig zijn. Ik vind het wel ver gaan om dat zo in een tweet de wereld in te slingeren.”

Volledig scherm Marcel Gelauff, hoofdredacteur van NOS Nieuws. © Joris Van Gennip

NOS-verslaggevers doken soms wél op in DWDD. Omdat dit een minder opiniërend programma was? Gelauff wil niet te veel op die vraag ingaan. ,,Dan kom je uit op de moeilijke discussie hoe je ‘opiniërend’ precies moet definiëren. Het gaat om de sfeer en de aanpak van een programma. En of je de missie van de NOS helpt als iemand van ons daar aanschuift. Dat is in het geval van De Vooravond momenteel niet het geval.”

Fidan Ekiz was nog niet bereikbaar voor commentaar.

