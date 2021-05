NPO 1 trok gisteravond maar weinig jongeren met De Bluffer: 253.000 kijkers

NPO haalt De Vrijden­kers offline zonder medeweten van presenta­tor Özcan Akyol

7 mei De NPO heeft de eerste aflevering van De Vrijdenkers offline gehaald na een klacht over foto’s die zonder toestemming te zien waren. Presentator Özcan Akyol wist echter van niets en ontdekte pas dat de uitzending niet te zien was nadat hij meerdere berichtjes ontving. ,,Ik voelde me een beetje overvallen, het is niet in overleg gebeurd”, vertelt hij aan deze site.