NPO als winnaar uit de bus met Beste Zangers

Operazanger Henk Poort zong een cover van het popnummer Despacito en Samantha Steenwijk won bij Emma met het nummer Geloof in jezelf van musical The Wiz.



RTL4-show Dancing with the Stars wist iets meer kijkers te trekken dan vorige week en eindigde op plek 10 met 696.000 kijkers. De zender besloot het programma iets in te korten van tweeënhalf naar twee uur, waarbij de focus iets meer zou liggen op dans. Uiteindelijk eindigde het programma toch wat later, om 22:11 uur.



Dit was het nieuws wist 1,1 miljoen kijkers te boeien. En bijna een miljoen kijkers zapten naar SBS6 voor een aflevering van Ik Hou van Holland met Linda de Mol.