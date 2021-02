NPO blijft scoren: heel de avond meer dan miljoen kijkers

Ellen DeGeneres over roerig jaar: zonder mijn vrouw had ik het niet gered

Nadat Ellen DeGeneres in de zomer van 2020 bakken met kritiek over zich heen kreeg, naar aanleiding van de ongezonde werksfeer die bij haar dagelijkse talkshow heerste, was het Ellens vrouw Portia de Rossi die haar erdoorheen gesleept heeft. Dit laat de presentatrice weten in een interview met People.