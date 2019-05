NPO heeft nog geen idee hoe het Songfestival te betalen

Hilversum wacht momenteel in spanning op de brief van mediaminister Arie Slob (ChristenUnie) met zijn toekomstvisie op de publieke omroep. Moet de NPO stoppen met STER-reclames? Verdwijnt het derde net? Uitgerekend nu iedereen zich buigt over de vraag hoe het allemaal goedkoper en efficiënter kan, wint Nederland het Eurovisie Songfestival.

,,Dit is het grootste niet-sportevenement van Europa en er is nu geen zicht op wat het precies gaat kosten. Maar dit voor volgend jaar organiseren, kost enkele tientallen miljoenen euro’s’’, vertelt een woordvoerder van de NPO. De overkoepelende organisatie van de publieke omroepen zal samen met de NOS en AvroTros het Songfestival voor zijn rekening nemen.

De woordvoerder zegt dat de grootsheid van het festival (waar wereldwijd zo’n 200 miljoen mensen naar kijken) afhangt van de ambitie dat een land zelf heeft. Onderzoekers van de Royal Bank of Scotland rekenden uit dat Denemarken in 2014 zo’n 32 miljoen euro uitgaf. Azerbeidzjan telde er in 2012 48 miljoen voor uit. Zweden was in 2013 klaar voor ‘slechts’ 15 miljoen euro.

De publieke omroep hoeft in elk geval niet het hele bedrag te betalen. Om en nabij 5 miljoen euro komt jaarlijks van de European Broadcasting Union (EBU). Dan komt er volgens de NPO-woordvoerder nog geld van derden, denk aan een bijdrage van de stad waarin het evenement plaatsvindt (Amsterdam, Rotterdam, Maastricht en Den Haag meldden zich reeds aan), externe sponsors en de kaartverkoop.

Maar het grootste deel moet toch echt door de publieke omroep zelf worden opgehoest. ,,Het zal in elk geval niet afgaan van de reguliere programmabegroting’’, stelt de woordvoerder. ,,We zullen het aanvullend moeten financieren. Hoe we dat gaan doen, moet nu worden onderzocht. Er ligt hier geen kant en klaar plan klaar. Nee dit is geen punt van zorg, maar een punt van aandacht.’’

Wat hij nu kan zeggen over de ambitie voor het Songfestival? ,,De NOS zit er niet voor niets bij. Zij hebben veel ervaring met grote evenementen. En we zien het absoluut als een kans om Nederland op de kaart te zetten. Ook wat we qua innovatie in huis hebben. Dit moet een visitekaartje worden. Wij gaan er vanuit dat we echt iets moois zullen neerzetten.’’

Volgende maand hoopt de NPO in een persbijeenkomst meer te kunnen vertellen over de organisatie en de financiering van het Songfestival. In 2013, toen Anouk ons land vertegenwoordigde in het Zweedse Malmö, baarde toenmalig AvroTros-baas Peter Kuipers nog opzien door te stellen dat hij niet zat te wachten op winst vanwege de hoge kosten.