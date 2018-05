NPO heeft plannen voor soapserie op plek EenVandaag

Sexy stripshow zet bekende Star Warshelden letterlijk in hun hemd

25 mei Voor de meeste Star Warsfans was prinses Leia in haar jonge jaren al behoorlijk opwindend. Maar sexy Stormtroopers met ontblote billen, Boba Fett in een minuscuul topje en langbenige Imperial Guards in nauwelijks verhullende rode outfits, die zagen we niet eerder. Tot nu toe dan. Vanaf 31 mei gaat in de VS namelijk 'The Empire Strips Back' in première. Een burleske Star Warsshow, die de vertrouwde sciencefictionkarakters letterlijk in hun hemd zet.