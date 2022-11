NPO: ON! doorverwezen na bezwaar Zwarte Pietenjournaal

De NPO heeft Ongehoord Nederland (ON!) ‘doorverwezen naar de adviescommissie bezwaarschriften, zoals gebruikelijk is als er bezwaar wordt aangetekend tegen een besluit’. Dat laat een woordvoerder van de NPO desgevraagd weten aan het ANP. ON! meldde vanmiddag bezwaar aan te tekenen tegen de keuze van de NPO om het Zwarte Pietenjournaal van de omroep te weigeren. De NPO heeft het bezwaar ontvangen.

,,De adviescommissie zal ON! vragen om aanvulling van de gronden van het bezwaar, waarna de commissie de NPO adviseert over het te nemen besluit”, aldus de NPO-woordvoerder. De NPO besloot afgelopen september dat het ON!-programma niet mocht worden uitgezonden. De publieke omroep voert sinds 2019 het beleid dat er geen programma’s meer mogen worden gemaakt of uitgezonden met zwart geschminkte pieten.

,,Uit protest tegen de gang van zaken hebben we een pro-formabezwaarschrift ingediend bij de NPO”, valt te lezen in de verklaring die ON! dinsdagmiddag publiceerde. ,,Dit zal, vanwege tijdgebrek, mogelijk niet meer leiden tot een Zwarte Pietenjournaal dit jaar.” Verder meldde de omroep dat ‘het behoud van de Nederlandse cultuur’ een van ‘de kernwaarden’ van ON! is. ,,Een meerderheid wil nog steeds het originele feest met Zwarte Piet en geen roetveegpieten waarmee de magie voor kinderen verdwijnt.”

,,Ongehoord Nederland (ON!) heeft voor de zomer een voorstel gedaan om een Zwarte Pietenjournaal uit te mogen zenden”, liet de NPO in september in een verklaring weten. ,,De NPO heeft ON! tijdig geïnformeerd dat op de publieke omroep geen ruimte bestaat voor het Zwarte Pietenjournaal nu de NPO weloverwogen de afgelopen jaren een beleid heeft gevoerd samen met de NTR om een Sinterklaasjournaal uit te zenden waar een Zwarte Piet niet langer te zien is.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: