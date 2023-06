NPO Radio 1-presentatrice Jellie Brouwer ongeneeslijk ziek: ‘Laatste fase van haar leven’

NPO Radio 1-presentatrice Jellie Brouwer, een van de vaste stemmen van het NTR-programma Kunststof , is ongeneeslijk ziek. Ze zit ‘in de laatste fase van haar leven’, meldde eindredacteur Yvonne Hoksbergen in de uitzending van maandag.

Hoksbergen vertelde aan het einde van het programma dat bij de NTR en Radio 1 veel vragen binnenkwamen over waar Brouwer was gebleven omdat ze al enige tijd niet meer op de radio te horen was. Volgens de eindredacteur misten velen haar stem en interviews.

,,Wij hebben daar als collega-programmamakers nooit iets over gezegd in onze uitzendingen. Jellie wist begin december vorig jaar dat ze opnieuw ziek was, een zeldzame vorm van kanker”, verklaarde Hoksbergen vervolgens. ,,Ze heeft doorgewerkt tot begin februari dit jaar en nog enkele heel mooie gesprekken kunnen voeren waar ze intens gelukkig mee was.”

Glorieus

,,Er was geen afscheid omdat we samen met haar hoopten dat ze nog een mooie laatste uitzending zou maken”, vervolgde Hoksbergen. ,,Ze had al eerder een Houdini-act gedaan en was na een ziekte in 2017 weer glorieus teruggekomen. Maar helaas heeft de realiteit haar akelig ingehaald en is ze in de laatste fase van haar leven.”

Namens Brouwer bedankte Hoksbergen de luisteraars voor ‘alle lieve reacties, de complimenten, het trouwe luisteren. Het doet haar goed om te weten dat ze gemist wordt.’

De 59-jarige Jellie Brouwer is al sinds de start van Kunststof een van de vaste presentatoren. Het programma is sinds 2001 op de radio.

