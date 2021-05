NPO schrapt Opgelicht?!, Blauw Bloed en Typisch

Na 21 jaar valt het doek voor het programma Opgelicht?!. Omroep AvroTros en presentator Jaap Jongbloed zijn zwaar ontstemd over het besluit van de NPO, die de programmering komend jaar op de schop gooit. ,,We begrijpen er niks van.” Ook de programma's Blauw Bloed en Typisch worden definitief geschrapt.

Opgelicht?!, het programma dat oplichters ontmaskerd zal in 2022 van de buis verdwijnen. Onderhandelingen met de NPO over inhoudelijke vernieuwing van het programma of minder zendtijd, zoals recent ook gebeurde bij tv-programma’s als Kassa, Radar en Andere Tijden, leverde volgens de AvroTros niets op. ,,We vinden het onbegrijpelijk dat Opgelicht?! verdwijnt. Het is het enige programma bij de publieke omroep dat oplichters in beeld brengt en mensen waarschuwt voor fraudepraktijken. Dát is de kerntaak van de NPO. We begrijpen niks van deze keuze, zeker als je bedenkt dat het wekelijks nog circa één miljoen kijkers trekt,” reageert de AvroTros.

Presentator Jaap Jongbloed was de afgelopen vijf jaar het gezicht van Opgelicht?!. ,,Als dit programma verdwijnt, worden heel veel mensen onnodig slachtoffer van oplichters. Wij zitten ze op de hielen. Sterker nog, ik denk dat oplichters een bloemetje sturen naar de NPO,” zegt hij.

Het is niet de eerste ophef die afgelopen weken ontstaat over de nieuwe programmering bij de NPO. Omroep BNNVARA en AvroTros zijn furieus dat de consumentenprogramma’s Kassa en Radar komend jaar fors zendtijd inleveren. De twee programma’s gaan elkaar voortaan wekelijks afwisselen. Een actie om dat tegen te gaan, noemde de NPO ‘onbetamelijk’. De NPO stelt dat in het kader van ‘brede vernieuwing’ is gekozen voor stopzetting van Opgelicht?!. ,,We zijn in gesprek met de AvroTros over de programmering,” aldus de NPO.

Frans Klein, directeur Video van de NPO, legde eerder in een interview met deze site uit dat de programmering regelmatig op de schop gaat. ,,Dat is een continu proces.” Bovendien moet er volgens hem zendtijd en geld worden vrijgemaakt voor on demand kijken, een jonger kijkerspubliek (80 procent is nu vijftigplus) en voor groeiende omroepen als Human, PowNed en WNL.

Ook programma's Blauw Bloed en Typisch worden om deze redenen geschrapt. Volgens de NPO is daar nu definitief de knoop over doorgehakt. EO-presentator Jeroen Snel, het gezicht van Blauw Bloed, blijft echter hoop houden dat het programma met royalty-nieuws behouden blijft. ,,We hopen dat het programma wordt verplaatst van NPO2 naar de zaterdagmiddag van NPO1. Die onderhandelingen lopen naar mijn weten nog steeds. Ik houd goede hoop.”

De documentaire-serie Typisch…! van BNNVARA en de EO, waarbij de levens van gewone Nederlanders worden gevolgd, verdwijnt volgend jaar van de buis, maar er is al een alternatief, laat de publieke omroep weten. ,,We maken budget voor het programma Noord-Zuid-Oost-West (Omroep Max, red.) zodat regionale omroepen nog steeds content kunnen produceren,” aldus de NPO.

Wat er als alternatief komt voor Opgelicht?! is nog niet bekend. Jongbloed hoopt dat de voorgenomen plannen alsnog worden teruggedraaid. Hij begrijpt de verjongingsslag van de NPO tot op zekere hoogte. ,,Natuurlijk voelt de NPO de hete adem van de vergrijzende tv-kijker in de nek. Maar van de één miljoen Opgelicht-kijkers zijn 100 tot 200 duizend tussen de 20 en 49 jaar, precies de jonge doelgroep die de publieke omroep wil bereiken. Bovendien behoeden we niet alleen bejaarden voor de ellende van fraudeurs. Ook jongeren hebben profijt van onze waarschuwingen voor oplichterspraktijken. Dat bewijzen we steeds opnieuw.” Jongbloed refereert aan zijn eigen 21-jarige dochter die bijna slachtoffer werd van Marktplaatsfraude. Vanwege tips in Opgelicht?! kwam ze daar op tijd achter.

Stekker eruit

Het is de tweede keer dat Jongbloed zijn ‘kindje’ verliest. In 2015 trok de NPO na achttien jaar de stekker uit Vermist, een programma dat vermiste personen opspoorde en hen herenigde met familie of geliefden. Ook toen werd de programmering van de publieke omroep vernieuwd. Jongbloed stapte tevergeefs naar de netmanager om het programma te behouden. Volgens hem werden duizenden vermissingen opgelost, voor én achter de schermen. ,,Mede door het programma is het Amber Alert er gekomen en is de strijd tegen loverboys aangezwengeld, met als resultaat een stichting die ten prooi gevallen meisjes ondersteunt. En zijn internationale kinderontvoeringen op de kaart gezet,” somde hij destijds op.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.