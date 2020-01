NPO wil samenwerken met Netflix, Disney en Amazon voor dramaseries

,,We willen een experiment beginnen waarbij tot en met 2021 in totaal vijf producties mogelijk zijn”, licht Rijxman haar plannen toe. ,,Partijen die zich hiervoor kunnen aanmelden zijn mediadiensten met een eigen platform, zoals bijvoorbeeld Netflix, Videoland, Disney plus en Amazon.” De bestuursvoorzitter van de NPO heeft twee belangrijke redenen voor de potentiële samenwerking: ,,Er is dan meer budget voor de hele Nederlandse creatieve industrie en een breder zichtbaar Nederlands product.”



Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de publieke omroep de samenwerking zoekt met commerciële partijen die ook een eigen platform hebben. ,,Met een experiment kunnen we een goed beeld krijgen van alle voor- en nadelen”, verduidelijkt Rijxman. Omdat een dergelijke samenwerking volgens de wet de ‘publieke taakopdracht’ niet mag ondermijnen, vereist het initiatief een uiterst zorgvuldige aanpak. Dan gaat het over de procedure voor aanmelding en alle voorwaarden rond financiering, exclusiviteit en uitzendrechten. De NPO deed daar vandaag nog geen uitspraken over.